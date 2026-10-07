OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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07.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 5,72 CHF abwärts.
Die OC Oerlikon-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 5,72 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. Im Tief verlor die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,85 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113'734 OC Oerlikon-Aktien.
Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 4,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,67 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,191 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Von Analysten wird erwartet, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,329 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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OC Oerlikon Corporation am 07.10.2026
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