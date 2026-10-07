OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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07.10.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 5,74 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 5,74 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'517 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,73 CHF nach. Bei 5,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 66'358 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 4,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,67 CHF. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 114,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,191 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,329 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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