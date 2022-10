OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon fällt am

Die OC Oerlikon-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 6,32 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 13'375 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 6,27 CHF. Bei 6,33 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 42'671 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.11.2021 hat OC Oerlikon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat OC Oerlikon im vergangenen Quartal 568,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OC Oerlikon 568,00 CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte OC Oerlikon am 03.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte OC Oerlikon möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,601 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch