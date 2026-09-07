OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag auf rotem Terrain

Die OC Oerlikon-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 5,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'006 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,17 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,17 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 79'783 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 2,69 Prozent wieder erreichen. Bei 2,61 CHF fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,81 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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