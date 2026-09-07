OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von OC Oerlikon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 5,28 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'098 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,33 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,17 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 271'962 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,14 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Abschläge von 50,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,850 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,189 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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