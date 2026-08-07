OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 4,82 CHF ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 4,82 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,80 CHF. Bei 4,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63'570 Stück gehandelt.
Bei 5,10 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OC Oerlikon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 45,85 Prozent sinken.
Nach 0,850 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,190 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,245 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
07.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Freitagnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
07.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Oerlikon nach starken Zahlen leicht im Plus (AWP)
|
06.08.26
|Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung (EQS Group)
|
06.08.26
|Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR News Release (EQS Group)
|
31.07.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)