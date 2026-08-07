OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 4,82 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,80 CHF. Bei 4,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63'570 Stück gehandelt.

Bei 5,10 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OC Oerlikon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 45,85 Prozent sinken.

Nach 0,850 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,190 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,245 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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