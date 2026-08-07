OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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07.08.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 4,93 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,93 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'560 Punkten notiert. In der Spitze büsste die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,80 CHF ein. Bei 4,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 379'169 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,61 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 47,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,190 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,245 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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