OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Mittag schwächer

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 4,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'569 Punkten notiert. Bei 4,80 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,92 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 150'623 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 5,10 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 4,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,61 CHF fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,190 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,245 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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