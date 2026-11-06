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06.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Vormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 4,94 CHF.
Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 4,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,93 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,95 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 60'806 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 21,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2,88 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Mit Abgaben von 41,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,192 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,315 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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