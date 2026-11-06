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06.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 4,99 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die OC Oerlikon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,99 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'742 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 4,92 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 236'363 OC Oerlikon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 16,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,88 CHF ab. Mit Abgaben von 42,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,192 CHF ausgeschüttet werden.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,315 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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