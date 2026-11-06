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06.11.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von OC Oerlikon hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die OC Oerlikon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 5,00 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der OC Oerlikon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 5,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'613 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,08 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 4,92 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,95 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 145'746 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,80 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,88 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,192 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,315 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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