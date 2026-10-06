OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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06.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,77 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,77 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'617 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,77 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,77 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 16'745 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 2,67 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 116,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,191 CHF belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,329 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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