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06.10.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Nachmittag freundlich

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

OC Oerlikon Corporation
5.83 CHF 2.79%
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Um 16:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 5,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'549 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,88 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,77 CHF. Bisher wurden via SIX SX 326'387 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 2,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,67 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,329 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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