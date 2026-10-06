OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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06.10.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 5,86 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 5,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,88 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,77 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182'886 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 2,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 2,67 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,191 CHF ausgeschüttet werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,329 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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