OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag gesucht

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 5,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'452 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,70 CHF. Bei 5,68 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33'550 OC Oerlikon-Aktien.

Bei einem Wert von 5,99 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 5,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,67 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,191 CHF.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,329 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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