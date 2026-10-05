OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Nachmittag fester

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 5,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'466 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,76 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,68 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 182'581 OC Oerlikon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 2,67 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,191 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,329 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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