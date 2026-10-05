OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,75 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,68 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 78'724 OC Oerlikon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Gewinne von 5,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 2,67 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Abschläge von 53,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,191 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,329 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt