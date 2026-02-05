Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.02.2026 09:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 3,79 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 3,79 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'613 Punkten realisiert. Bei 3,79 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,81 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'374 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 4,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,21 CHF. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 41,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,325 CHF ausgeschüttet werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,092 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

