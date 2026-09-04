OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag behauptet

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der OC Oerlikon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 5,21 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,24 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,21 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,24 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 4'865 Aktien.

Am 01.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 49,90 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,284 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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