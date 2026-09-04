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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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04.09.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,23 CHF nach oben.

OC Oerlikon Corporation
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,23 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'215 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die OC Oerlikon-Aktie sogar auf 5,24 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,24 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142'673 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2026 auf bis zu 5,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,10 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,61 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 50,10 Prozent wieder erreichen.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,284 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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