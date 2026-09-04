OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die OC Oerlikon-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,19 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,24 CHF. Zuletzt wechselten 37'047 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei 5,34 CHF erreichte der Titel am 01.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,69 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,61 CHF ab. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 99,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,284 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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