OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verzeichnet am Freitagmittag Verluste
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 5,20 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,19 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,24 CHF. Zuletzt wechselten 37'047 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Bei 5,34 CHF erreichte der Titel am 01.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,69 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,61 CHF ab. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 99,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,284 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
12:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verzeichnet am Freitagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag behauptet (finanzen.ch)
|
03.09.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SIX-Handel: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich leicht aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.