04.03.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,99 CHF.

OC Oerlikon Corporation
3.99 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 3,99 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'676 Punkten liegt. In der Spitze fiel die OC Oerlikon-Aktie bis auf 3,94 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 4,01 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 514'002 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 4,44 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 10,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,21 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,56 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,278 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,198 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

