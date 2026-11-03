OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. In der Spitze büsste die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,02 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,05 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'838 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 19,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,72 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 45,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,192 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,316 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie steigt: Konzern übertrifft Analystenerwartungen

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch