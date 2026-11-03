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03.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 5,02 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. In der Spitze büsste die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,02 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,05 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'838 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 19,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,72 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 45,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,192 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,316 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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