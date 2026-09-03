OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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03.09.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 5,17 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 5,17 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'172 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,17 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,23 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'747 OC Oerlikon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 3,29 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,284 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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