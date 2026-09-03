OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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03.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 5,17 CHF.
Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 5,17 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'195 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,14 CHF. Bei 5,23 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 133'030 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 01.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 3,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Abschläge von 49,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,284 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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