OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 5,17 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'195 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,14 CHF. Bei 5,23 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 133'030 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 3,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Abschläge von 49,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,284 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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