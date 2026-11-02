OC Oerlikon Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von OC Oerlikon

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 5,6 Prozent im Minus bei 5,08 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten realisiert. Die OC Oerlikon-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,92 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,38 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 847'592 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,91 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 2,72 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,192 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,315 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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