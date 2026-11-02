OC Oerlikon Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von OC Oerlikon

Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 7,5 Prozent bei 4,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'825 Punkten steht. Bei 4,92 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 5,38 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 582'538 OC Oerlikon-Aktien.

Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,72 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,33 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,192 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,315 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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