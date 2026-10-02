OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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02.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag nordwärts
Die Aktie von OC Oerlikon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,61 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,61 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'342 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,64 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,64 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 8'278 Aktien.
Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,77 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 2,67 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 110,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,329 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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