OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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02.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 5,67 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 5,67 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'438 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,70 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,64 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 119'492 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,64 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,67 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,91 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,329 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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OC Oerlikon Corporation am 02.10.2026
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