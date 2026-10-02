OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 5,66 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,68 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,64 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 51'872 Aktien.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 5,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,67 CHF fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,83 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,191 CHF.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,329 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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