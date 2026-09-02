Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’356 0.2%  SPI 20’168 0.1%  Dow 53’099 0.6%  DAX 25’850 -0.5%  Euro 0.9422 0.2%  EStoxx50 6’356 -0.2%  Gold 4’389 1.4%  Bitcoin 62’607 -0.5%  Dollar 0.8125 0.1%  Öl 94.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
E.ON-Aktie fällt: Britische CMA prüft mögliche Wettbewerbsbeschränkung
RWE-Aktie in Rot: Kraftwerksausfall legt 4'200 Megawatt Leistung lahm
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...

OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 09:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit positiven Vorzeichen

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,22 CHF zu.

OC Oerlikon Corporation
5.23 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,22 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Bei 5,24 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 5,21 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'648 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,30 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 50,00 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.

Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,284 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt

Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten