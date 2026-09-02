OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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02.09.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 5,22 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,22 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Bei 5,24 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 5,21 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'648 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 01.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,30 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 50,00 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.
Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,284 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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