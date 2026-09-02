OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Mittwochnachmittag ins Plus

Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 5,24 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'153 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die OC Oerlikon-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,28 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 5,21 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 417'929 OC Oerlikon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2026 auf bis zu 5,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 1,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,61 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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