OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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02.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Mittwochnachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Das Papier von OC Oerlikon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 5,24 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 5,24 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'153 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die OC Oerlikon-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,28 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 5,21 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 417'929 OC Oerlikon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2026 auf bis zu 5,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 1,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,61 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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OC Oerlikon Corporation am 02.09.2026
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