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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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02.09.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 5,20 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.23 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'091 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,19 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,21 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109'608 Stück gehandelt.

Am 01.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OC Oerlikon-Aktie. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 99,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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