OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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01.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag seitwärts
Die Aktie von OC Oerlikon zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die OC Oerlikon-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 5,77 CHF.
Bei der OC Oerlikon-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 5,77 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'456 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,77 CHF. Die Abwärtsbewegung der OC Oerlikon-Aktie ging bis auf 5,76 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,76 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'528 OC Oerlikon-Aktien.
Bei einem Wert von 5,99 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Mit einem Zuwachs von 3,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (2,67 CHF). Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 53,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,191 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,330 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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