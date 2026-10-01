OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag seitwärts

Bei der OC Oerlikon-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 5,77 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'456 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,77 CHF. Die Abwärtsbewegung der OC Oerlikon-Aktie ging bis auf 5,76 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,76 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'528 OC Oerlikon-Aktien.

Bei einem Wert von 5,99 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Mit einem Zuwachs von 3,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (2,67 CHF). Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 53,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,191 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,330 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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