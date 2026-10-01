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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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01.10.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Verlusten

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 5,61 CHF ab.

OC Oerlikon Corporation
5.54 CHF -3.08%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,8 Prozent auf 5,61 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'393 Punkten liegt. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,60 CHF nach. Bei 5,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 187'966 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,77 Prozent. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,67 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 110,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,191 CHF.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,330 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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