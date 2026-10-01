OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 5,61 CHF ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,8 Prozent auf 5,61 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'393 Punkten liegt. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,60 CHF nach. Bei 5,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 187'966 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,77 Prozent. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,67 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 110,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,191 CHF.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,330 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
01.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
01.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag seitwärts (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus (AWP)