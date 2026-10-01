OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 5,76 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'385 Punkten steht. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,71 CHF. Bei 5,76 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 91'733 Aktien.

Bei 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,99 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 2,67 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,330 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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