OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 5,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. In der Spitze legte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,32 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,18 CHF. Bisher wurden via SIX SX 102'891 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,33 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 50,94 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,270 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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