OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,17 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,34 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,18 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 336'249 OC Oerlikon-Aktien.

Am 01.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,34 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,29 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 2,61 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,52 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,270 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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