OC Oerlikon Aktie News: Anleger greifen bei OC Oerlikon am Dienstagmittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die OC Oerlikon-Aktie sogar auf 5,34 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,18 CHF. Bisher wurden via SIX SX 237'960 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,34 CHF) erklomm das Papier am 01.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 2,50 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,61 CHF am 23.09.2025. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 49,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,270 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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