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01.09.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: Anleger greifen bei OC Oerlikon am Dienstagmittag zu

OC Oerlikon Aktie News: Anleger greifen bei OC Oerlikon am Dienstagmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Das Papier von OC Oerlikon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 5,21 CHF.

OC Oerlikon Corporation
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Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die OC Oerlikon-Aktie sogar auf 5,34 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,18 CHF. Bisher wurden via SIX SX 237'960 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,34 CHF) erklomm das Papier am 01.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 2,50 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,61 CHF am 23.09.2025. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 49,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,270 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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