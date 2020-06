OC Oerlikon-Aktie aktuell: OC Oerlikon gibt nach

Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0.4 Prozent bei 7.83 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 12'511 Punkten steht. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7.77 CHF nach. Bei 7.82 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 243'173 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0.617 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Oerlikon (SIX: OERL) entwickelt Werkstoffe, Anlagen und Oberflächentechnologien und erbringt spezialisierte Dienstleistungen, um Kunden leistungsfähige Produkte und Systeme mit langer Lebensdauer zu ermöglichen. Gestützt auf seine technologischen Schlüsselkompetenzen und sein starkes finanzielles Fundament setzt der Konzern sein mittelfristiges Wachstum fort, indem er drei strategische Faktoren umsetzt: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete M&A-Aktivitäten. Oerlikon ist ein weltweit führender Technologie- und Engineering-Konzern, der sein Geschäft in zwei Segmenten (Surface Solutions und Manmade Fibers) betreibt und weltweit rund 10 500 Mitarbeitende an 175 Standorten in 37 Ländern beschäftigt. Im Jahr 2018 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. und investierte rund CHF 120 Mio. in Forschung und Entwicklung.

