ObsEva-Verwaltungsrat erhöht Aktienkapital - Aktie knickt ein

Der Verwaltungsrat des Biotechunternehmens ObsEva hat der Erhöhung des Aktienkapitals auf 51'876'001 Aktien zugestimmt.

Dafür sollen 3'308'396 neue Namenaktien zu einem Ausgabepreis von je 1/13 eines Schweizer Frankens ausgegeben werden, wie ObsEva am Dienstag mitteilte.

Vorbedingung dafür war laut Mitteilung die Registrierung von 11'941 neuen Aktien aus dem bedingten Aktienkapital des Unternehmens. Die 3'308'396 neuen Aktien, die aus dem genehmigten Kapital des Unternehmens ausgegeben werden sollen, werden vollständig von der US-Tochter ObsEva USA Inc. gezeichnet und am oder um den 29. April 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Die Transaktion wurde den Angaben zufolge beschlossen, um die Gruppe mit zusätzlichen eigenen Aktien auszustatten, die in Zukunft zur effizienten Mittelbeschaffung sowie für die Aktienpläne des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften verwendet werden können.

Die ObsEva-Aktie verliert am Dienstagmorgen im Schweizer Handel zeitweise 6,03 Prozent auf 2,18 Franken.

hr/rw

Genf (awp)