Obseva sieht sich mit Fruchtbarkeitsmittel Nolasiban auf Kurs

Genf (awp) - Das Biopharmaunternehmen Obseva sieht sich auf Kurs mit seinem Fruchtbarkeitsmittel Nolasiban. Der Produktkandidat werde derzeit in der Phase 3-Studie IMPLANT 4 in Europa evaluiert und das Unternehmen erwarte, in den USA Ende des laufenden oder zu Beginn des kommenden Jahres mit der Phase 3-Studie IMPLANT 3 zu beginnen, teilte Obseva anlässlich eines Anlasses in New York mit.

Nolasiban soll die Rate an Lebendgeburten bei Frauen steigern, die über eine künstliche Befruchtung (In-vitro-Fertilisation) schwanger geworden sind. Obseva hatte Nolasiban 2013 vom Pharmaunternehmen Merck einlizensiert.

