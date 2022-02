Obseva schliesst Lizenzabkommen mit Theramex für Vermarktung von Linzagolix

Genf (awp) - Das Biotechunternehmens Obseva hat für die Kommerzialisierung und die Markteinführung des Medikaments Linzagolix ein Lizenz-Abkommen mit der Pharmafirma Theramex abgeschlossen. Theramex ist spezialisiert auf Frauenkrankheiten. Das Abkommen gilt global ausser in den USA, Kanada und in Asien, wie Obseva am Donnerstag mitteilte.

In den Vereinigten Staaten wurde der Zulassungsantrag für Linzagolix zur Behandlung von sogenannten Uterusmyomen vor kurzem von der Zulassungsbehörde FDA zur Prüfung angenommen. Der Zieltermin für einen Bescheid der US-Behörde ist der 13. September 2022. Auch in Europa wurde der Zulassungsantrag eingereicht.

Obseva hatte Mitte Dezember 2021 mitgeteilt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA eine positive Stellungnahme für Linzagolix bei Uterusmyomen abgegeben habe. Ein Uterusmyom ist ein gutartiger Tumor der muskulären Gebärmutterwand. Der Zulassungsantrag von Obseva stützte sich auf positive Daten aus zwei zulassungsrelevanten Studien. Das Medikament ist bisher noch nicht zugelassen.

cf/