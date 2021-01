ObsEva ernennt David Renas zum Chief Financial Officer

Das Biotechunternehmen ObsEva erhält mit David Renas einen neuen Finanzchef (Chief Financial Officer; CFO).

Gleichzeitig werde Renas damit auch ein Mitglied des Executive Committee des Unternehmens. Die Ernennung sei per sofort gültig, teilte ObsEva am Montag mit.

Renas wird den Angaben zufolge seinen Sitz in den USA haben. Er verfüge über mehr als 30 Jahre an Erfahrungen im Finanz- und Rechtswesen, davon 15 Jahre in der Pharma- und Life-Science-Branche. Zuletzt war er laut Mitteilung als CFO bei Petra Pharma und als CFO und General Counsel bei Sangart tätig. Die Position des Finanzchefs war seit April interimistisch von Fabien de Ladonchamps ausgeführt worden.

Genf (awp)