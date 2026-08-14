Observit Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Observit Registered veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat Observit Registered 18.6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch