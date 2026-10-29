Observit Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Observit Registered hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 23.4 Millionen SEK gegenüber 16.3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch