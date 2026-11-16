Oblong: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oblong hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.39 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.740 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Oblong im vergangenen Quartal 0.5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oblong 0.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch