Objet : Ouverture officielle des sentiers ce dimanche !

BOIS-DES-FILION, QC, le 24 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec un grand soulagement que la Fédération Québécoise des Clubs Quads annonce, en ce beau dimanche, à tous ses clubs et leurs membres, l'ouverture des sentiers à compter d'aujourd'hui, le 24 mai 2020.

Les démarches entreprises par la Fédération ces dernières semaines auprès des divers paliers gouvernementaux auront permis à l'annonce de réouverture de cette importante activité pour les membres des clubs.

Afin d'assurer une réouverture sécuritaire pour tous les utilisateurs, il faut se rappeler que les clubs ont des vérifications à faire sur l'état des sentiers. Nous vous recommandons la prudence. Prenez note que tous les relais resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.

Afin de soutenir les Clubs et les utilisateurs pour respecter les directives imposées, un guide complet avec un lien pour des affiches et une carte provinciale seront envoyés aux clubs par la Fédération dans les prochaines heures. Pour que la réouverture soit un succès tout en respectant les nouvelles mesures de distanciation sociale pour les mois à venir, il sera primordial de faire preuve de patience et de solidarité pour laisser le temps aux clubs d'organiser la mise à niveau des sentiers nécessaire à notre sécurité à tous.

Nous remercions le Ministère des Transports, les clubs quads ainsi que les quadistes, de leur collaboration. C'est ensemble que nous allons pouvoir reprendre sainement notre activité.

Souhaitons-nous toutes et tous, une excellente saison de quad!

À propos de la FQCQ

La Fédération Québécoise des Clubs Quads est un organisme sans but lucratif fondée en 1985. Elle compte un regroupement de 112 clubs de quadistes, lesquels regroupent plus de 46 000 membres. La mission de la FQCQ, de ses clubs affiliés et de leurs 3 200 bénévoles est d'encadrer et de structurer la pratique sécuritaire du motoquad et de l'autoquad de façon à respecter la faune et l'environnement et de voir à une signalisation adéquate. La FQCQ fait également la promotion touristique internationale du réseau de sentiers provincial.

