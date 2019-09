Objectway à la 79e place du classement IDC FinTech 2019 par IDC Financial Insights

La société a grimpé de cinq positions sur la liste des 100 plus grands fournisseurs mondiaux de technologies financières faisant autorité

MILAN, le 24 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Objectway, un fournisseur de premier plan dans le secteur de la gestion de patrimoine numérique, des investissements et de la gestion d'actifs, a annoncé qu'il était classé n°79 au classement IDC FinTech 2019.

C'est la cinquième année consécutive qu'Objectway figure sur cette liste prestigieuse.

Le classement Fortune 500 dresse la liste et évalue les principaux fournisseurs mondiaux de technologies financières sur la base des revenus de l'année civile générés par les institutions financières.

Pour prospérer dans une économie numérique, les entreprises de services financiers doivent adopter des technologies de pointe innovantes et les intégrer efficacement, afin d'améliorer l'expérience client et d'atteindre l'excellence opérationnelle. Le fait de figurer dans le classement IDC FinTech Rankings signifie aider les institutions financières à mener à bien leurs initiatives de transformation numérique pour leurs clients.

« Avoir amélioré notre classement dans le top 100 IDC de cinq positions montre que notre stratégie de croissance fonctionne efficacement, » a commenté Luigi Marciano, PDG et fondateur d'Objectway.

« Notre combinaison d'expertise financière et de modèles technologiques accompagnés d'une profonde compréhension des besoins spécifiques du marché apportent au marché la crédibilité d'un acteur établi et l'innovation d'une Fintech dynamique. »

« Faire partie du classement IDC FinTech Rankings est une réalisation importante, qui témoigne de l'engagement du fournisseur envers le succès de ses clients d'institutions financières », a déclaré Marc DeCastro, directeur de la recherche chez IDC Financial Insights. « Le classement IDC Fintech, qui en est à sa 16e édition, est la liste standard mondiale des fournisseurs de technologies Fintech du secteur, et nous félicitons les lauréats pour 2019. »