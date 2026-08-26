Obio Technology (Shanghai) A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Obio Technology (Shanghai) A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 71.3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Obio Technology (Shanghai) A einen Umsatz von 67.0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch